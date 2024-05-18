微軟雲端服務 擬採超微產品

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人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）的處理器一片難求，微軟16日表示，有意為雲端運算客戶提供超微（AMD）的AI晶片平台作為替代，並在下周登場的Build開發者大會上公布更多細節。

17日美股早盤微軟股價上升0.4％，報422.6美元，今年截至16日收盤，股價累計上漲12％。

另外，微軟也將藉5月21日至23日舉行的Build開發者大會，發布新客製化處理器Cobalt 100的預覽版。

微軟將透過Azure雲端運算服務，銷售超微的旗艦MI300X AI晶片叢集，作為輝達H100 GPU的替代選擇。輝達的GPU在AI資料中心市場位居領導地位，但市場需求暢旺導致一片難尋。超微的MI300系列晶片被視為是輝達H100晶片的直接競爭對手。

為了建立AI模式或運行應用程式，企業必需將多個GPU建立為叢集，因為資料和運算往往超過單一處理器的處理能力。OpenAI推出聊天機器人ChatGPT引爆全球AI熱潮，帶動AI晶片需求出現爆炸性成長。超微表示，該公司的旗艦晶片足以用來訓練和運行大型AI模型，超微預期今年AI晶片營收上看40億美元。

除了外部晶片，微軟的雲端運算部門也將出售自家研發的AI晶片Maia。預計下周預覽的Cobalt 100號稱效能較其他基於安謀（AMD）技術的處理器提升40％，包括Snowflake在內的企業已開始採用。微軟在去年11月發布Cobalt，目前正在微軟的企業訊息工具Teams進行測試，該產品欲與亞馬遜的自研晶片Graviton CPU相競爭。