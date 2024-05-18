陸4月消費增速 一年半新低

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大陸今年來主要經濟數據年增率

大陸統計局17日公布的4月份主要經濟數據憂多於喜，其中，工業年增速優於市場預期，但投資與消費都遜於預期。且消費年增速更較3月下降0.8個百分點至2.3％，創下2022年12月以來最低，也是2023年初轉為正增長後的最低增速。大陸官員坦言，內部有效需求不足，國內大循環不夠順暢，居民消費能力和消費信心有待進一步提升。

綜合陸媒17日報導，統計局數據顯示，大陸4月份社會消費品零售總額為人民幣（下同）3.57兆元，月增0.03％，年增2.3％，遜於市場預期的3.7％。2024年1至4月，社會消費品零售總額15.6兆元，年增4.1％。

4月份全國規模以上工業增加值月增0.97％，年增6.7％，增速較3月擴大2.2個百分點，遠優於市場預期的5.5％。2024年1至4月，大陸工業增加值年增6.3％，比1至3月加快0.2個百分點。

2024年前四個月，大陸固定資產投資為14.34兆元，年增4.2％，較前三月下降0.3個百分點，並低於市場預期的4.6％。若扣除房地產開發投資，全國固定資產投資則增長8.9％。分領域來看，基礎設施投資年增6％，製造業投資年增9.7％，房地產開發投資年減9.8％，全國新建商品房銷售面積年減20.2％，新建商品房銷售額年跌28.3％。

另外，4月份大陸城鎮調查失業率為5％，這比3月份和2023年同期均下跌0.2個百分點。

大陸統計局發言人劉愛華表示，4月份部分指標受節假日錯月、上年同期基數較高等因素影響增速有所放緩，但工業、出口、就業、物價等主要指標總體改善。但她也指出，當前外部環境的複雜性、嚴峻性和不確定性明顯上升，國內有效需求不足，企業經營壓力較大，國內大循環不夠順暢，經濟回升向好基礎需要加固。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，大陸工業增加值仍是主要亮點，數據基期因素對其他主要指標的年增速動能造成一定影響。至於消費方面，他指出，大陸政府的消費品以舊換新政策和三大領域重點任務仍需要時間發揮效用，對未來收入等方面預期仍不確定的部分消費者，會繼續保持謹慎態度。