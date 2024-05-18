4月房價年減3.1％ 跌幅逾八年最大

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸統計局17日公布4月商品住宅銷售價格變化數據，路透據該數據測算，大陸70個大中城市新房住宅售價年減3.1％，降幅為2015年7月以來最大。若與3月相比，下降0.6％，降幅為2014年11月以來最大，顯示大陸房市仍處於深度調整中。

綜合陸媒17日報導，統計局數據顯示，與2023年同期相比，4月大陸一線城市新房住宅價格下降2.5％，降幅較3月擴大1個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別下降0.5％、6.9％和6.7％，僅上海上漲4.2％。二、三線城市新房住宅價格分別年減2.9％和4.2％，降幅較3月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

二手房方面，一線城市售價年減8.5％，降幅較3月擴大1.2個百分點，北、上、廣、深均下降。二、三線城市則分別年減6.8％、6.6％，降幅均較3月擴大0.9個百分點。

大陸統計局城市司統計師王中華表示，4月房地產市場持續調整，各線城市商品住宅售價較3月及較2023年的跌幅呈現擴大。

另外，對於大陸房地產數據持續萎靡，摩根士丹利將其對大陸房地產類股的看法從「有吸引力」下調至「與大市一致」，主要擔憂官方政策見效尚需時間、房市尚未見底、民營開發商仍面臨困難等。

大摩表示，儘管在政策放鬆和投資者情緒改善下，大陸地產股4月中以來已漲約50％，但基本面仍疲弱，且下半年的不確定性較高。大陸房地產庫存清理計劃的實施，可能會因資金規模低於預期而令人失望。此外，住房以舊換新政策和各地城市全面取消限購，可能會引發二級市場供應大增，短期房價下行壓力加大。