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數位人民幣跨境試點 擴至香港

香港金管局17日宣布與中國人民銀行合作，擴大數位人民幣跨境到香港。圖／新華社
香港金管局17日宣布與中國人民銀行合作，擴大數位人民幣跨境到香港。圖／新華社

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大陸數位人民幣錢包跨境至香港
大陸數位人民幣錢包跨境至香港

大陸數位人民幣的試點範圍正式擴大至香港。香港金管局17日宣布與中國人民銀行合作，擴大數位人民幣跨境到香港，所有港人可在個人手機開設數位人民幣錢包，透過快速支付系統「轉數快」為錢包增值，並可在北京、上海等大陸其他試點地區使用。

綜合港媒17日報導，擴大數位人民幣在香港的跨境試點，是2024年初人行公布的「三聯通、三便利」六項措施中的其中一項。隨著試點範圍擴大，今後港人只需以香港手機號碼，便可在香港開設並使用數位人民幣錢包。

數位人民幣錢包可用於跨境支付，但不可用作個人間的轉帳。香港用戶可透過恒生銀行、渣打等17家香港本地銀行，經快速支付系統「轉數快」為錢包增值。

數位人民幣錢包除可在廣東省大灣區使用，也可在北京、上海等大陸其他試點地區使用。此外，數位人民幣與大陸傳統電子支付正在進行條碼互通工作，香港居民將來可以有更多消費選擇。

香港金管局表示，數位人民幣錢包餘額上限為人民幣（下同）1萬元，每筆支付金額限額為2,000元，每日累計支付金額限額為5,000元，每年累計支付金額則不能超過5萬元，錢包還設有回兌成港幣的功能。

與此同時，「轉數快」與中國人民銀行數位貨幣研究所營運的數位人民幣央行端系統的互通，也是世界首個快速支付系統與央行數位貨幣系統的連接，為二十國集團（G20）跨境支付藍圖強調的互通性，提供創新案例。

香港金管局總裁余偉文表示，香港是大陸以外首個開設數位人民幣錢包的地方，港府會繼續與人行緊密合作，逐步擴大數位人民幣的應用範圍，並推動更多零售商戶接受數位人民幣，便利兩地居民跨境零售支付。

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