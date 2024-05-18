陸國務院副總理：籲以合理價收購部分商品房

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為救房市，大陸政府多部會17日聯手放大招，其中，大陸國務院副總理何立峰表示，地方政府可以酌情以合理價格，收購部分商品房作為保證性住房。住建部則表示，要擴大融資項目「白名單」，各地政府要推動符合白名單條件的項目「應進盡進」。

綜合陸媒報導，2023年以來，大陸政府已密集推出協助融資、放寬購房限制等措施，但房市景氣與相關數據仍遲遲未見起色。何立峰17日上午在國務院召開「全國切實做好保交房工作視訊會議」中強調，房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局，要著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購房人合法權益。

何立峰表示，地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

針對保交房部分，大陸住建部副部長董建國17日下午表示，將聚焦四方面工作，其中要進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產專案合理融資需求。各地政府要推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」，商業銀行要對合規「白名單」項目「應貸盡貸」，滿足在建項目合理融資需求。