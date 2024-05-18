拼多多 獲兩私募巨頭增持

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大陸私募巨頭高瓴、高毅近日披露截至第一季底的美股持倉報告顯示，兩大私募都堅定看好電商巨頭拼多多，繼續加碼持有。值得注意的是，過去一年，拼多多美股漲幅高達120％。

綜合陸媒報導，兩家私募近日向美國證券交易委員會（SEC）遞交截至第一季底的13F美股持倉報告。其中高瓴加倉168萬股拼多多，增持比例達16.62％，最新持股數量升至1,178.15萬股，期末持股市值達13.7億美元，約合人民幣98.91億元。

截至2024年第一季底，高瓴在美股市場持倉總市值為46.04億美元，前十大持股分別為拼多多、百濟神州、貝殼、傳奇生物、微軟、AMD、亞馬遜、賽富時、丹納赫、TAKE-TWO互動軟體，中概股市值占比超過70％，占主導地位。

高瓴是在第一季新買進AMD，大舉買進91.24萬股，期末持股市值達1.65億美元。此外，該基金第一季也新進蘋果、輝達、META等科技公司。

另一方面，高毅則增持拼多多共48.82萬股，增持比例達75％，期末持股數量達113.8萬股，期末持股市值為1.32億美元，占其總持倉的比例達23.89％。

高毅2024年第一季底美股持倉總市值為5.54億美元，前十大持股分別為拼多多、中通快遞、華住、愛奇藝、騰訊音樂、網易、百勝中國、微軟、霧芯科技、貝殼，集中度高達87.56％。除了微軟外，其他全是中概股。

除了增持拼多多，高毅第一季還大舉加碼華住、百勝中國、網易、貝殼、攜程網等中概股。同時新買進特斯拉、Meta等股份，並減持騰訊音樂、微軟、好未來等五檔股份。