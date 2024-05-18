公股銀Q1新承作房貸躍進

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新青安房貸首季助攻效益不減，據公股銀行統計，第一季房貸新承作案量和放貸金額皆顯著成長，房貸餘額比去年同期增加約10％。若以增幅看，第一季房貸新承作案量，以華銀年增126.9％最驚人，若以房貸新承作金額，則以彰銀年增189％最多。

新青安房貸去年8月上路以來，持續增加且帶動公股銀房貸業務，據財政部統計，3月底累計已有42,828戶透過新青安取得優惠房貸利率，累計撥貸3,123.40億元，平均每戶撥貸729萬元。

公股銀房貸業務第一季持續受新青安挹注，新青安龍頭臺灣銀行房貸共新增10,204筆，較去年同期增加3,787筆，年增率為59.02％；金額則增686.83億元，較去年同期增加291.24億元，年增率為73.62％。

彰銀2024年第一季房貸新承作金額約300多億元，新承作金額分較去年同期增加約200餘億元，年增率高達189％，是公股銀中增幅最大。

華銀今年第一季房貸新承作件數共計5,884筆，較去年同期2,593筆成長126.9％，新承作案量增幅為公股銀最多。

兆豐銀也力拚房貸業務，第一季房貸新承作金額較去年同期增加約180％，房貸案量較去年同期也增加約180％。

合庫銀第一季房貸新承作件數逾5,700件、新承作金額超過400億元，較去年同期房貸件數、金額成長各逾7成。

一銀統計，第一季房貸新承作量逾440億元，較去年同期增加44.7％。土銀第一季新承作案量則年增約20％，金額比去年同期增加25％。

至於房貸餘額，八家公股銀3月底約比去年同期增加約3％～10％不等。

外界質疑新青安房貸增加，恐引發炒房潮，甚至會有投資客利用低利貸款投資轉租，財政部次長阮清華日前在立法院說明，將要求公股行庫審核房貸時，一定要根據相關授信原則，限制不得有轉租行為，如有違規，財政部會要求追回相關補貼；阮清華表示，財政部一定會和目前既有的政府資料勾稽並承諾加強執行。