新北市霸榜 房貸新承作案近6成在六都

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新青安房貸專案到3月底累計已有42,828戶取得優惠房貸利率，據公股銀行統計，第一季房貸新承作案中，有5到8成集中在六都。多家公股銀表示，第一季以新北市案量最多，整體房貸業務中，30到39歲房貸申請人明顯變多。

合庫銀指出，第一季新承作房貸案件分析，承作金額地區分布前六名依序為新北市、臺中市、桃園市、臺北市、高雄市及臺南市，六都承作金額占全國近8.3成。

彰銀統計，第一季房貸申請案件中，購屋前五大區域為新北市、臺中市、桃園市、高雄市及臺南市，與去年相比，冠軍由新北市取代高雄市、第五名由臺南市取代臺北市，因科技大廠進駐，吸引中北部購屋族到南部置產。

一銀指出，房貸各縣市新承作量以新北市居冠、桃園市居次。華銀則統計，第一季房貸區域主要分布於北部，包括北北基、桃園市、新竹縣市及宜蘭縣，合計占比約59％。

整體房貸申貸年齡層方面，也受到新青安影響，更加年輕化。合庫銀表示，第一季申貸件數年齡分布未滿30歲約占1.9成，去年同期約占1.7成；30～39歲約占3.8成，比去年同期也略增，40～49歲約占2.9成，與去年同期相當，50歲以上約占1.4成，則比去年同期減少。

彰銀統計，第一季房貸申請人以30～49歲收入穩定的青壯年族群為最大宗，占整體申請人71％，與去年同期相當。一銀首季的房貸申請人年齡以30～39歲居多、40～49歲居次。

華銀指出，房貸業務主要客群年齡持續下降，今年首季40歲以下比例約50.6％，去年同期40歲以下比例約41％，受到新青安房貸發酵影響，有明顯變化。