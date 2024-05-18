金融指數創高 ETF嗨爆！前5大高含「金」量名單曝光

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電子、海運、金融類股輪番上漲，加權指數屢創新高，去年讓存股族傷心的金融股也一吐悶氣，金融股指數17日再漲至1,974點，續創1990年4月28日以來新高，並拉升含「金」量高的台股ETF績效，5月多檔基金要調整持股，高股息殖利率金融股有望入選，預估金融股及含金量高ETF有機會再創新高。

據統計，台股ETF中有超過一半成份股中有金融保險類股比重，以本月10日金融保險類股持股比重來看，持股逾2成的有5檔、超過1成的有12檔，其中元大MSCI金融持股甚至逾9成。

金融股因去年獲利爆發加上其他權益回升、挹注可分配盈餘等因素加持，股利配發率和配發金額都明顯提高，其中玉山金、永豐金、中信金成為入選熱門ETF的黑馬名單，近五個交易日投信買超最多的金融股就是逾7萬張的中信金與逾6萬張的玉山金。以近月台股ETF的績效來看，永豐優息存股ETF因金融、航運股比重高，是唯一一檔單月報酬率逾1成的ETF，其次為元大MSCI金融、中信特選金融，也都因持有金融股比重高而受惠。

繼元大台灣價值高息（00940）公布換股內容確定朝「金增電減」方向，接下來還有國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）都將在5月調整持股，市場預期部分金融股入選機率高，成為短期內盤面焦點。

公股銀分析，近期在資金行情下，不單單是電子股，金融股也成為資金轉進的重點族群，後市仍具高度想像空間，短線金融股指數有機會先挑戰2,000點關卡。

公股銀評估，5月為繳稅旺季，但多了高股息ETF的換股，且多檔金融股為高股息殖利率個股，資金可望持續轉向基期相對低的金融，股價可望續衝高。