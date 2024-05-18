元大金前十大股東 馬家持股逾1成

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元大金控公布前十大股東，大致維持去年排名，前十大中，元大金最大股東馬家旗下四家投資公司的持股比重合計就有11.51％，尊爵維持去年持股比率3.54％，仍為第一大股東，元宏及元翔各為2.92％、2.89％的持股比重，分居第三、四，而裕陽持股2.16％排名第八。

持股第二大依舊是寶佳集團旗下寶佳資產，持股水位維持去年3.32％不變；花旗（台灣）銀託管新加坡政府投資專戶持股2.86％，排第五。元大銀受託信託財產專戶持股增為2.68％，列第六大；臺灣銀行持股2.25％為第七大、富邦人壽2.15％居第九。

今年因台新銀託管國泰台灣ESG永續高股息ETF基金專戶衝上第十名，持股達2.07％，使同樣為元大馬家的投資公司騰達被擠出前十大股東，去年騰達持股排第九。

另外，元大金年報中指出，今年金融市場仍存在諸多不確定性，將秉持一貫嚴謹的風險控管態度，盱衡時局把握市場機會，持續創造績效。

遠東銀行股東會議程17日出爐，遠銀在去年股東會已通過授權董事會以總金額不超過100億元或等值外幣辦理私募案，為延長時效，再次提案，希望能引進策略投資人。

今年遠銀將進行董事改選，應選11人，含獨立董事4人，提名候選人名單共11人，同額競爭。提名董事為裕鼎實業代表人侯金英、徐旭東；遠東新世紀代表人王孝一、鄭澄宇、吳均龐；亞洲水泥代表人鍾聰明、裕民航運代表人俞明德，獨董提名為王小蕙、張家祝、盧秋玲、沈平。預料侯金英、徐旭東將續任遠銀董事長、副董事長。

遠銀今年營運目標，將持續擴大銀行資產及營業規模。存放款業務兼顧獲利及風險管理，並改善獲利來源多元化及優化收益成本結構等。

安泰銀行股東會營業報告書17日出爐，2023年淨收益58.22億元，稅後純益11.01億元，EPS為0.56元。安泰銀行董事長俞宇琦在報告書中指出，今年有三大方向，一是優化資產組合、均衡業務發展；二是優化通路經營、提升品牌價值；三是深化風險治理與人力資本，厚實永續基礎。