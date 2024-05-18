新台幣轉貶 下周續戰32元關卡

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新台幣連二日急升2.95角，17日在亞幣走弱下，也跟著貶值。早盤以32.18元、貶6分開出後，全天都是貶值，並在32.18元～32.249元區間震盪，終場貶值8.6分，收在32.206元。經過單日休息後，下周若亞洲貨幣轉強，新台幣仍有機會挑戰32元關卡。

新台幣17日同步收周線，本周升值2.07角、0.64％，周線由黑翻紅。

觀察主要貨幣對美元17日走勢，亞洲貨幣全面不支倒地，越南盾貶0.03％、人民幣貶0.05％、新加坡幣貶值0.19％，新台幣則是貶值0.27％，優於韓元貶值0.73％、日圓大貶0.9％。歐元對美元貶0.15％，美元指數則上揚0.32％。

近期亞洲貨幣漲勢凶猛，但17日均出現短線修正，但市場評估美國聯準會降息時間持續延後，目前普遍預估最快是9月，且美國經濟數據持續強勁，恐會壓抑亞洲貨幣的上檔空間。

匯銀主管指出，17日呈現股匯齊步走弱，台股下跌45.79點，收在21,258.47點，不過，外資買超13.42億元，新台幣走勢則全天偏弱，台北及元太外匯市場的總成交量為15.185億美元。

匯銀主管強調，後續要觀察的重點還是美元走勢及外資匯入、台股買賣超的力道。另一方面，近期市場訊息紛雜，通膨數字、美國經濟數據等等起伏，也讓亞洲貨幣呈現上下震盪，不易判斷短線的方向，但只要美元強、亞幣偏弱，新台幣仍會在32.1～32.5元區間震盪，若未來美元走弱、亞幣走強，不排除近日新台幣就將升值，並挑戰突破32元。