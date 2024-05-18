日本Q1GDP萎縮 日圓貶值救市論引疑

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日本GDP表現弱於市場預期，引發日圓疲軟是否有利日本經濟的爭論，外銀認為，日本央行在第二季升息的可能性不大，但後續利率正常化的軌跡可能會超出市場預期，緊縮週期的最終利率預計將達1.0％～1.5％，高於3年遠期利率所隱含的0.75％。

升息將使日圓升值，全球貨幣市場資金及日圓對其他貨幣的匯率，可能會出現較大的波動。

日本公布第一季GDP數據萎縮2％，星展集團資深經濟學家馬鐵英說明，市場開始質疑日圓貶值是否真能刺激日本經濟，過去三年日圓貶值40％，日圓貶值雖提振出口收入，但2021～2023年出口量保持停滯；日圓貶值被認為可刺激企業利潤和薪資成長，但也會加速輸入性通膨，通膨超過薪資成長，實質薪資連續兩年下滑。日圓貶值對經濟長期影響仍需密切觀察，特別是在通膨壓力和經濟增長間找到平衡點。

馬鐵英提到，日本央行在利率政策調性也發生微妙變化，預計日本央行可能在6、7月會議上縮減日本公債的購買規模，為下半年升息0.1％～0.25％鋪路。

業界人士分析，若日本央行升息超出預期，使日圓升值，導致日本企業利潤下降、不利日股，全球貨幣市場資金可能會大洗牌，日圓對其他貨幣的匯率可能出現較大波動，台灣出口商則可鬆口氣。

法國巴黎銀行財富管理認為，目前日圓疲軟的主要根源是日本央行相對美國聯準會的預期利率走勢，4月26日日本央行維持短期利率目標在0％～0.1％區間，維持鴿派態度，只要消費疲軟，日本央行就不太可能採取行動。

法國巴黎銀行財管說明，另一方面是與輸入性通膨有關，在日圓匯率弱勢情況下，進口價格已上漲，並增加通膨上升壓力，預期下次升息可能會在9月會議，如果未來匯率變動顯著增加通膨上升風險，可能提前採取行動。預期第三季日本升息、美國降息週期啟動後，會逐漸增加日圓的吸引力。