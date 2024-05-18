升息延後 日股有望衝4.7萬點

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日本公布第一季GDP令市場失望，外銀分析，日本央行可能會延後至第三季才升息，年底政策利率來到0.25％、明年升至0.75％，今年仍為實質負利率，民生消費重心轉為投資，有利於日股衝上4.7萬點。

滙豐（台灣）銀行資深副總裁李勝凱表示，日本因市場缺工，加上日幣貶值推升通貨膨脹，自2022年4月以來CPI年增率穩定在2％目標之上。今年日本大型企業與工會「春鬥」勞資談判後，平均加薪幅度達5％，市場通膨預期升溫，日本政府擬宣布脫離通縮。

李勝凱指出，日本央行在4月會議，上調日本今、明兩年核心通膨預估值至2.8％與1.9％，預期在今年第三季將升息15個基點，明年再升息50個基點，今、明兩年的政策利率將來到0.25％，明年為0.75％。

李勝凱進一步說明，雖然日本進入升息循環，但仍為實質負利率，民眾理財重心由儲蓄轉向投資。與此同時，日本政府修改投資法規，今年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利及資本利得稅，鼓勵一般民眾投資。由於薪資提升帶來的再通膨趨勢將利好消費類股。

渣打銀行財富管理認為，日本央行目前仍維持相對寬鬆立場，日圓相對維持在低檔，加上企業盈餘穩健、公司治理持續改善，以及相對於美國股票更低的評價面等因素，對於外國人來說有誘因，將繼續支持日股表現。預估今年日股有機會衝上4.7萬點。

法國巴黎銀行財富管理分析，日圓貶值會刺激企業利潤增長，據分析資料顯示，當日圓兌美元貶值至155，企業的每股盈餘（EPS）會成長12.9％，即使日圓升值到145，EPS仍有9％的成長空間。