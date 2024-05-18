築間中科商圈餐飲聚落 成形

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築間餐飲集團 小檔案

瞄準中科商圈高含金量消費族群的餐飲商機，築間餐飲集團繼去年7月、9月分別在中科商圈打造全台最大「築間幸福鍋物」，以及全台唯一極黑主題燒肉餐廳「燒肉Smile」之後，第三個餐飲品牌「築間酸菜魚」17日正式插旗中科商圈，宣告築間集團已完成打造中科餐飲聚落的最後一塊拼圖。

中科園區截至去年底止，已引進241家國內外高科技廠商、園區就業人口逼近6萬人，加上台積電預計在中科投資最先進製程新廠，預計2027年完工投產，預期將帶進逾4,500個就業人口紅利，引爆中科商圈的餐飲商機。「築間酸菜魚」選擇插旗中科商圈打造全台第六家、台中第二家分店，占地面積80坪、規劃116個座位區，料將掀起一波台中酸菜魚大戰。

築間餐飲集團指出，「築間酸菜魚」自去年開幕營運後，打出「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計，深受消費大眾喜愛。「築間酸菜魚」台中首店4月初開在13期中山醫商圈，自營運以來高朋滿座，顯示台中人對酸菜魚的熱愛程度。

築間餐飲集團今年前四月營收18.98億元，年增1.06％，法人表示，5月受惠母親節餐飲旺季，業績成長可期。築間表示，為持續擴大集團在餐飲市場的版圖，將積極在海內外布局展店，其中「築間酸菜魚」預計6月底前，還會在全台開出六家分店；此外，集團旗下全新品牌朴庶韓國美食公社之「朴庶韓國銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」，預計5月下旬開幕營運。

在海外布局部分，築間餐飲集團繼今年1月於香港銅鑼灣開出海外首間「築間酸菜魚」香港分店後，預計第二季「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」兩大品牌將進駐香港旺角；此外，「築間幸福鍋物」籌備下半年進駐日本大阪成為東北亞首間分店。築間表示，隨著海內外餐飲市場版圖持續擴大，集團將進一步優化營收結構，為整體營運再添成長動能。