近十年最大交屋潮 來了

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內政部17日發布統計，2023年核發住宅類建築物建造執照計14.6萬戶，雖仍在高量，但終結連續六年正成長、轉為年減19.1％，而隨著三、四年前的推案熱潮陸續完工，去年全年核發住宅類使用執照衝上11.8萬戶，不僅連五年成長，戶數更創近十年新高、年增5.5％，帶來近十年來最大的交屋潮。

內政部統計，2023年全年核發住宅建照14.6萬戶，不僅年減近2成，核發件數也跌至近五年低點；不過，受惠前幾年房市熱潮，建案陸續完工，2023年核發住宅使照達到11.8萬戶，讓今年迎來近十年來最大的交屋潮。

在住宅開工量方面，去年全年住宅類申報開工共13.1萬戶，年減10.6％；市場分析，去年全年幾乎籠罩在平均地權條例修法和總統大選的壓力下，再加上缺工與造價上揚等因素下，致開發商放緩工程發包作業。

業者表示，依規須找到營造廠才能申報開工，去年原物料、工料上漲，因營造廠尋覓不易，若報價不符預期，或沒有在期限內找到合適廠商，可能寧願讓建照作廢、暫緩開工計畫，待市場時機再報申請建照及開工流程。

值得注意的是，雖然去年Q3曾出現近五年來首次住宅開工量低於使照核發量的「死亡交叉」，被市場視為是反轉訊號，不過，以整年數據來看，住宅開工件數仍高於核發使照的新成屋，顯示後續住宅供給動能仍在。

內政部說明，建築物新建、增建、改建及修建工程，應請領建造執照；自領得建造執照之日起，應於六個月內開工，不過，可展延三個月，並須於開工前申請主管建築機關備查；建築物建造完成後，應請領使用執照。

按縣市別及樓地板面積觀察，去年六都核發建照面積占全國比率高達73.5％，除台北市年增15.44％之外，其餘均呈現年減，降幅以台南市減58.3％最多、桃園市減35.8％次之、台中市減26.4％居第三。

六都開工面積則以台中、新北、桃園居前三；新成屋完工取得使照方面，去年六都核發住宅類使照面積，以台中市329萬平方公尺居冠、桃園市279萬平方公尺次之、新北市、高雄市也都有239萬平方公尺多有居前榜。