長榮航攜中原大學 分享永續成果

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資源有限，創意無限！長榮航空為落實企業永續精神，今年再度攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，擴大邀請全國大專院校師生參賽，並於17日在松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明及中原大學董事長張光正共同主持。孫嘉明說，此次與中原大學二度合作，在去年的基礎下擴大至全國競賽，並透過「飛‧淨未來」展覽展現創作成果，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見。

長榮航空每年有近1,200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此於2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，最終吸引333件作品競逐，獲得熱烈迴響，因此今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

孫嘉明表示，航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，我們認為打造永續共好的生活環境刻不容緩，積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務。

趙家麟院長表示，中原設計學院很榮幸二度與長榮航空共同舉辦永續創新設計競賽，也是全球首創針對航空貨盤櫃等回收資源進行的全國性循環設計比賽，今年的競爭更為激烈，除了讓台灣年輕世代的設計師接觸到這項全新的設計議題，也透過學生創意的發想為後續的設計實踐熱身。

自5月17日至20日為期四天舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，期盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

展覽結束後，現場所展出的120件決賽作品將移至桃園市中原文創園區所舉辦的「青春永續」畢業季展，自5月22日起為期一個月，藉此提升青年學子作品的能見度。

本屆空間設計組大獎由中原大學鄒采廷同學以作品「城市代碼CODE」再度蟬聯冠軍，他將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供旅人和民眾休憩空間，獲評審一致好評。

同組別金獎得主為大葉大學黃轍諺同學的「書森」，創意來自以行動圖書館促進城鄉知識交流。

商業產品設計組金獎由中原大學的鄭詠心同學以「日衣寄夜」獲得，以機上環保毛毯改造成兼具背包和睡袋的產品，讓無家者方便攜帶並保持溫暖。