基米結盟亞太雅得方斯 攻醫療檢測

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基米宣布與亞太雅得方斯基因公司簽署合作意向書，將建立互惠互補的產業合作模式，由基米提供先進實驗室做為亞太檢測收案中心，攜手拓展包括日本在內的亞太地區醫療檢測服務市場。

據意向書，雙方選定亞太雅得方斯Nonacus系列的「GALEAS Tumor」、「GALEAS Hereditary Plus」、「GALEAS Bladder」三大檢測產品做為第一階段優先合作項目，由基米提供先進實驗室協助包括檢體收集、定序、相關檢測服務及分析報告等，以瞄準龐大癌症與遺傳基因檢測市場。

據日商環球訊息（GII）報告指出，癌症發病率增加、基因組研究技術進步，加上早期篩檢與非侵入性檢測治療趨勢興起，全球液態活檢市場規模將由2022年41億美元成長至2030年達123億美元，年複合成長率15.4％。

基米總經理江俊奇表示，亞太雅得方斯最新一代的膀胱癌檢測產品GALEAS Bladder，採用次世代基因定序（NGS）透過少許尿液樣本即能精準診斷，可取代現行侵入式且昂貴的膀胱鏡檢查，大幅降低檢測風險，已在日本市場展開服務，未來將由基米台灣實驗室負責統籌各地區定序服務，也會協助此類創新檢測產品推廣。

Nonacus總部位於英國伯明翰生物中心，挾自主創新的GALEAS 液態活檢平台快速滲透全球市場，提供全方位癌症早期篩檢方案，包括遺傳性癌症、早期癌症檢測和監測與全癌基因檢測等。

亞太雅得方斯董事長張博文強調，公司以台灣為基地成功開拓日韓、紐澳、香港及東南亞市場，這次合作協議有助節省後端檢體運送、定序及檢測分析等相關成本，更可加速區域業務拓展。