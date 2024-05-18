戴爾狂推伺服器新品 瞄準HPC

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為因應高效能運算需求，戴爾（Dell）持續擴展其伺服器產品組合，宣布旗下Dell PowerEdge T160/R260於5月在全球上市；而新款Dell PowerEdge R670/R770 CSP版伺服器則將在7月後提供給全球授權的雲端服務供應商，且在不久之後全面上市。

台灣戴爾總經理廖仁祥日前指出，在GPU缺貨問題解決下，公司在台灣市場伺服器訂單很多、需求強勁，交貨期從去年底的約40周，到現在已回到約8到12周的正常周期，甚至可以更短。

戴爾指出，為了滿足多樣性需求，這些新款Dell PowerEdge伺服器提供高效配置，將簡化包括各種規模的雲端服務供應商、小型企業及邊際營運商的組織營運，而隨著新伺服器效能的提升，客戶即可具備足夠的運算能力來處理各種工作負載。

不僅如此，新款伺服器也採用智慧冷卻技術設計，具有高效節能的特點，並能智能適應不斷變化的環境，且前端I/O的精巧外型尺寸適合冷通道維護與多功能配置，使伺服器更容易部署和維護。

戴爾持續積極布局AI、伺服器運算商機，於日前公布創新催化劑調查時表示，78％的IT決策者表示期待生成式AI在企業中發揮潛力，並將生成式AI視為提高生產力、簡化流程及節省成本的方式。廖仁祥日前表示，每個想保持競爭力的公司都需以某種方式實踐AI，目前觀察台灣企業對AI需求旺盛，積極導入的產業包括金融、製造、醫療、電信和政府單位等。

廖仁祥也透露，從企業預算上來看，過去AI伺服器占比大約為1成，但隨著AI重要性與日俱增，現在企業已將AI伺服器預算比重提升至約2成，可以看出台灣企業對AI的投資力道持續增加，畢竟善用這些技術對於身處數位時代的企業來說相當重要。