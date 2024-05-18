8檔ETF、ETN換菜 成份股名單揭曉 這檔個股成大贏家

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8檔台股金融商品納入與刪除的成份股

臺灣指數公司17日公布，計有八檔金融商品追蹤的指數更換成份股，並於20日開盤生效，統整八大金融商品中增刪的成份股，華立（3010）有三檔ETF納入新成份股，成為最大贏家，力成、旺矽、華碩與台表科則各有二檔金融商品納入，力積電則遭三檔金融商品刪除。

本次臺指公司一共公布八檔指成份股定期審核結果，包括五檔ETF：元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車（00896）、野村趨勢動能高息（00944）、中信小資高價30（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913），與二檔ETN：統一智慧電動車N（020030）、元大IC設計N（020034），以及一檔臺灣生技期貨。

統計增刪的成份股，華立是唯一被三檔ETF00896、00940、00944選入的個股；獲二檔ETF納入的有力成、旺矽、華碩、台表科等；一進一出不同ETF的有：欣銓、南茂、新普、新日興等四檔個股。

而唯一遭二檔ETF00896與00913、一檔ETN020030刪除的成份股為力積電，遭二檔ETF或ETN刪除成份股的有創意、愛普*、中碳、光洋科、漢唐、神基、瀚宇博、亞翔與南電等九檔。

從ETF規模來看，以00940影響力最大達1,850億元，再來依序為00896規模40.5億元、00944的21.2億元、00894有16.4億元、00913僅2億元。其餘二檔ETN與臺灣生技期貨的交易量，並不算太活躍。

華立4月營收達65.50億元，月增15.10％、年增29.12％，創歷年同期新高，主要產品包括半導體材料、5G高頻銅泊基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠出貨動能皆增溫，隨著AI需求爆發，半導體大客戶預計在今年擴充兩倍CoWoS產能，華立先進封裝材料營收有望逐季攀升。

台表科取得新款OLED IPAD Tcon板打件業務，彌補部分Mini LED業務負面影響，並將原有產線轉用於大型顯示器與車用燈板，爭取日本與大陸新客戶，有機會下半年到2025年挹注營運動能，在車用在面板數量增加與新業務帶動下，預期營收年增逾50％。