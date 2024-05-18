利多群聚拉抬 華碩：PC動能看好

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華碩（2357）加速推動AI產品與應用的前瞻布局，共同執行長胡書賓表示，PC產業面已有多項正向利多挹注，在AI PC滲透率拉升到一定比例前，一般PC的需求仍將持續向上，估今年有個位數年增長。另針對伺服器，胡書賓看好「動能非常大」，尤在AI伺服器加持下，預期全年伺服器業務將占達華碩整體的一成上下，為歷年來之最。

今年首季華碩旗下AI伺服器業務展現翻倍的強勁動能，一舉拉升華碩整體伺服器營收比重占達7～9％，AI伺服器就貢獻了其中7、8成。

胡書賓樂看好後市動能，曾表示華碩今年在整體營運盤勢向上的同時，伺服器業務也會同步成長，其中AI伺服器成長性最強，後市出貨若更旺，伺服器業務比重就可望超過1成。

在外界都將焦點放在AI PC之際，一般PC的市況前景仍有不少雜音。胡書賓則認為，包含AI PC這些新技術的推進、Windows作業系統的換新，及疫後換機潮的時間也已臨近，都將為產業面帶來正向利多因素，進而推動整體PC產業動能。

不過以政經大環境來看，變數仍不少，諸如通膨、降息的速度／時間，與消費者的消費意願等，都無法完全掌握。但胡書賓並不悲觀，甚至認為「可以期待」，尤在上半年相對平淡後，下半年產業多看增。

華碩董事長施崇棠及兩位共同執行長許先越、胡書賓亦在年度的營業報告書中，對於華碩朝全方位AI解決方案商邁進的方向予以說明，並重申看好未來數年AI仍將作為產業發展主軸、推動多重領域的升級，除了作為人類智慧的延伸，AI也將大幅提升生活品質與工作產出，並重塑既有工作場域的運作框架。

華碩在AI領域的前瞻布局，從底層技術、系統建置到終端應用，提供導入生成式AI應用的全面向產品與技術服務，並內部已啟動包含研發、設計、行銷等AI賦能專案，同時在多項AI產品與服務奠定堅實基礎，涵蓋AI PC、AI Server等全方位使用場景。