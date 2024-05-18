520後有戲 電子「利多潮」來了！法人搶買這15檔

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15檔量價齊揚電子股

蔡政府卸任在即，台股慶賀520行情連續創高。法人分析，520後市場關注焦點將重回基本面，22日壓軸出爐的輝達（NVIDIA）財報市場聚焦，COMPUTEX、蘋果全球開發者大會（WWDC）6月也會接棒開演，電子股「悶了一個月」可望重拾信心，聯電（2303）、燿華（2367）、台光電（2383）等4月營收雙增、法人單周悄悄吃貨股量價齊揚，備戰電子「利多潮」。

歡慶520，台股加權指數連四日創高，單周最高衝上21,515點，然在市場一片歡樂之際，電子股仍未見到明顯回溫跡象，成交比重自4月4日以來持續壓在7成之下，法人指出，520行情期間市場資金聚焦內需題材，傳產股及金融股爭相搶鏡，然隨輝達財報準備公布、下半年多項題材帶動，看好電子股接棒機會高，尤其AI族群值得留意。

統一投顧總經理廖婉婷點出，近日美股知名「迷因股」GameStop熱潮似有捲土重來跡象，相對於先前台美股市均由大型權值股及科技巨頭領軍，市場資金近期似乎也開始關注起中小型股，後續隨6月COMPUTEX、蘋果WWDC等題材催化，有機會帶動盤面電子族群重回類股輪動輪漲態勢，也有助股市整體氛圍維持熱絡。

在台股電子族群中，篩選4月營收年月雙增，且法人本周積極買超，帶動股價量價齊揚股，共有聯電、燿華、台積電、友達、金寶、藍天、台光電、金居、技嘉等15檔入列，法人單周買超張數介於5,332～8.72萬張；全球最大避險基金橋水基金14日公布第一季持倉報告，大幅增持Google、輝達、蘋果、Meta與微軟，押寶AI題材意味濃厚，法人也看好輝達財報及COMPUTEX將催出AI族群反彈行情。

第一金投顧董事長陳奕光指出，輝達供應商廣達、鴻海等業績展望佳，推估輝達首季財報及後續業績表現應值得期待，而財報數字若超越市場預期，則有望推升其股價再刷新歷史新高；COMPUTEX也是股市「重頭戲」，繼AI伺服器、AI PC、AI手機後，AI Robot誕生也引發市場話題，預估相關應用會相當有看頭，台股AI供應鏈將有啟動漲勢的機會。