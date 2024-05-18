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賴就職演說 專家估釋兩岸和平財

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準總統賴清德將於下周一（20日）就職，外界傳聞新舊政府交接期間，台股恐會不穩定，但專家認為，台股受美股影響較大，且綠營持續執政，蔡政府的政策也會獲得延續，看好賴清德就職演說中對兩岸政策釋出和平風向，帶動觀光旅遊和內需產業發展。

總統蔡英文八年任內，台股加權指數大漲1.3萬點。華南投顧董事長儲祥生認為，台股隨美股變化的機會比較大，外資本周買超台股1,128億元，顯見對台股仍有信心，只要美股多頭續行，台股就不會差。台積電有機會攻上千元大關，最快下半年就能成真。

儲祥生表示，賴清德的就職演說將會釋放兩岸和緩的氣氛，使得未來觀光旅遊、飯店等內需型產業，會有比較大的成長機會。蔡政府時期推的風電、太陽光電等綠能政策，預計賴政府會延續下去。另外，賴清德本身是醫生，也會更加關注生技政策。

統一投顧董事長黎方國指出，因政黨沒有輪替，蔡政府的政策將有延續性。專家認為，賴清德的「信賴產業」有五大方向，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊等，以及將延續蔡政府政策的風電、光電、重電、生技、低軌衛星等，都會是賴政府未來將積極推動的產業領域。

倫元投顧分析師陳學進指出，蔡政府的綠能政策將持續下去，包括離岸風電、太陽能發電等。

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