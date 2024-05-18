長興Q1獲利回升 拚南向擴廠

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長興（1717）受惠成本回穩及產品組合優化，第一季業績、獲利較去年同期顯著回升，每股稅後純益（EPS）增至0.38元。長興表示，合成樹脂、特用材料持續強化東協、印度、北美市場；乾膜光阻與精密機械隨PCB復甦，需求應會穩健回升。

有鑑PCB客戶積極前進東協設廠，長興規畫於馬來西亞新山樹脂廠再增設電材產能、建立乾膜光阻塗佈線，也於泰國設立第二分條廠，擴大當地產能供應，兩地產能開出約在2025年第四季。

長興指出，目前越南PCB以手機、筆電HDI、FPC需求為主、馬來西亞以IC載板為主、泰國車載PCB居多。除擴充產能外，越南胡志明市設有營業所，檳城PCB客戶成長力道強，將在第四季設置營業所。長興共有25個生產基地，台灣5個、大陸14個、美國1個、泰國1個、日本2個、馬來西亞1個、義大利1個；銷售以大陸及香港占61％最多，其次為東南亞約12％，台灣10％、歐洲及其他6％、東北亞5％、美洲4％，非洲、中東各1％。

長興第一季合成樹脂營收占比46.78％、電子材料26.82％、特用材料25.9％。乾膜光阻PCB技術領先，車載電子產品通過嚴苛車規標準，可協助車載電子客戶縮短開發時程，掌握商機。

精密機械部門隨PCB產業恢復成長，下半年展望回升，將拓展設備應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備外，創造更大成長空間。

長興泰國設有分條廠，市占逾50％，2025年開始營運新分條廠將可銜接持續成長客戶需求，進一步強化在地服務品質。