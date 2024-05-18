攻輝達GPU 驊陞周漲40％冠興櫃

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興櫃周漲幅前十大

興櫃市場本周由電子股接棒，衝刺下周520總統就職行情、輝達財報公布與6月初的COMPUTEX展，周漲幅冠軍以電子零組件業的驊陞（6272）上漲40.07％奪下，數位雲端產業的交流資服（6984）則以周漲36.23％位居亞軍，其他電子業的為昇科（2252）以31.04％拿下季軍。

據統計，本周323檔興櫃股有126檔維持平盤以上，占比39％，與上周占比41.7％下滑，也是近期首度平盤家數跌落4成；受惠台積電等大型權值股領軍續攻，加權指數周線連四漲，本周收紅2.65％、成交量也增加，櫃買指數則力拚回穩，17日收盤站穩所有均線之上，周漲幅1.48％則小於大盤漲勢，內資持續追捧大型股使資金流出中小型股，櫃買指數當前則處於短中期均線糾纏，興櫃市場也受影響，等待下周520就職行情內資上演利多表態。

本周興櫃股漲幅前十大分別為驊陞、交流資服、為昇科、博盛半導體、歐付寶、研晶、環拓科技、達勝、大井泵浦、國璽幹細胞等，漲幅從13.4％～40.07％不等，成交量介於660～10,473張之間；在產業分類上，電子族群占五檔為大宗，其中電子零組件業有二檔；其餘產業則較為分散。

驊陞4月自結營收2.72億元，月增24.77％、年增31.57％，前四月累計營收9.15億元、年增20.32％。法人表示，驊陞前四月營運表現亮眼，除了主要事業群全面成長外，電動車、與輝達合作的新一代GPU蓄勢待發將為下半年及2025年營運成長增添新動能。

驊陞主要從事連接零組件、無線零組件及汽車零組件生產，應用於電腦、通訊、消費電子、工控、醫療及汽車等領域；連接零組件布局GPU顯卡及超算領域顯現成果，今年以輝達為首的三大GPU處理器廠，下半年將陸續發布新一代GPU顯卡，驊陞為VESA協會DP2.1新規格制定者之一，成為三大新一代GPU DP2.1連接器獨家首選供應商。

交流資服首季營收2,804萬元、年增17.58％，改寫歷年同期新高，旗下兩大業務「第三方支付ACpay」、「電商服務iCarry」首季營收比重分別為6成、4成；公司近期結盟三地集團旗下充電站品牌「TAIL特爾電力」、新竹知名充電站品牌「區快充」，進軍全台電動車充電樁自動支付系統。