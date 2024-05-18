通膨降溫＋指標偏多 資金行情燒

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經濟數據分析：美國勞工部公布4月消費者物價指數（CPI）與去年同期相比增加3.4％，自3月的年增幅3.5％下降0.1個百分點，與經濟學家預估中值相符。美國4月消費者物價指數月增0.3％，則是略低於預估。CPI數據不但對拜登政府來說是好消息，對美國聯準會（Fed）也有幫助。

台灣主計總處發布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95％，排除春節因素為近九月首度低於2％通膨警戒線，17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16％，是四年來首度轉跌，顯示通膨正在逐漸降溫中。

盤勢分析：本周台股指數持續改寫波段新高，目前股價維持在短期5日均線之上，由於均線架構偏向多方，成交量持續緩增，近期所公布的通膨數據有和緩，技術指標中KD、RSI仍偏多，加上本周新台幣出現近期較大的升值，整體資金行情明顯回溫，預期5日線未跌破，趨勢仍維持偏多。

上市櫃公司第一季財報受惠新台幣兌美元匯率貶值、金融股回暖，加上海運獲利受到紅海危機運價大漲等利多助威，合計單季稅後純益達8,738.6億元，季增34.1％、年增45.3％，居歷年同期第三高水準，表現優於市場預期。第一季獲利年增率前三大分別為：零售、運輸、IC通路，轉虧為盈有功率放大器及觸控；單季獲利季增率前三大依序為：發光二極體、金融、運輸，由虧轉盈有零售及觸控，獲利改善，有利於股市評價提高。

選股方向：貨櫃航運市況5月中旬開始除了歐洲、美東、美西航線上漲1,000美元外，也開徵緊急成本附加費（ECRS）每20呎櫃3,000～5,000美元，及旺季附加費（PSS）每20呎櫃徵收1,000美元，6月針對各航線也陸續加收超重附加費（OWS），由於艙位滿艙到6月，預料市況將延續到傳統旺季8月。全球貨櫃航運的運價持續上漲，赫伯羅特調升全年財測，整體海運熱度可期。

每次財報公布後第五天，臺灣證券交易所及櫃買中心會將淨值回到10元，以及降至10元的公司做開放及取消信用交易的決定，目前台股正值資金行情，指數維持在新高位置附近，針對開放信用交易的公司，在流動性變佳，市場關愛度也會明顯提高，近期已經有多檔淨值恢復10元股價提前反應，可選擇即將恢復信用交易，但近期尚未出現明顯表現之個股作布局。

AM汽車零組件族群第一季受到新台幣升值，第一季獲利紛紛交出不錯成績單，整體毛利率維持維持高檔，近期在財報公布後，近期股價帶量上漲，日線技術指標也維持偏多，法人近期也有回補跡象，預期相關車燈、煞車片、卡鉗等相關AM族群可以逢低偏多操作。