MCU廠出運 業績逐季升溫

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MCU廠第一季營收及獲利

伴隨通路及客戶端庫存逐漸調節結束，微控制器（MCU）市場價格止穩，包括凌陽創新（5236）、應廣（6716）、陞達科（4945）、新唐（4919）等公司首季皆見獲利，前四月營收也見雙位數年成長。

儘管全球總體經濟仍存在不確定性因素，終端市場尚未明顯回溫，但MCU業者普遍認為，2024年需求較2023年已見好轉，預期第二季及下半年業績有望逐季回溫。

MCU廠商盛群（6202）總經理蔡榮宗先前在法說會中指出，MCU最壞情況已過，4月業績比3月好，從在手實際訂單來看，5～6月也不會比4月差，並可觀察有無額外追單的機會。

蔡榮宗表示，盛群2023年營運深受中國大陸不景氣影響，2024年迄今，雖然大陸618電商促銷拉貨不明顯，官方家電舊換新政策也尚未落地，但華南地區業績回升，營運已度過了低谷。推敲背後主要原因是大陸代理商庫存逐漸去化，重新拉貨，大陸業績占比從2023年第四季的63.7％，回升到2024年第一季的68.8％，2024全年占比希望回到7成。

MCU大廠新唐總經理楊欣龍在法說會上則表示，預期新唐第二季單季營收持平，但有往上的空間，主要看到來自不同應用的急單或短單，尤其是電腦相關產品，客戶端已進行庫存回補，代表庫存持續降低。

松翰（5471）截至第一季存貨7.86億元，存貨周轉天數縮短至215天，已回到健康水位，隨著客戶陸續回補，前四月營收8.53億元，年成長15％以上。

松翰公司經營層認為，雖然市場消費熱度仍不夠，但第三及第四季傳統旺季將來臨，營運有望逐步加溫。

松翰除筆電應用外，在非筆電如安防、門禁、高拍儀、金融支付等積極拓展新產品，營收占比攀升；在AI應用部分，各大電腦品牌紛紛推出AI PC，松翰也配合推出具HPD偵測技術的NB Cam控制晶片，預期2025年放量，內建率將逐漸提升。