MCU廠開闢新戰場 鎖定印度、東南亞

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大陸消費性電子市場受打房政策影響，買氣不見提振，MCU廠包括盛群、新唐、笙泉等業者，積極布局海外市場，主要鎖定如印度、東南亞市場，成MCU廠新歡。

盛群指出，經過多年耕耘，盛群與客戶合作的BLDC吊扇模組及無線遙控器晶片，2024年可望出貨100萬套模組，為盛群挹注1,000萬元的營收，以印度的市場初步估算，其潛在市場需求尚有幾千萬台，商機可期。

除吊扇外，由於印度電力供應不穩定下，盛群在印度市場的電壓穩壓器市場也有新斬獲，公司並接獲日系冷氣品牌大廠的顯示驅動IC訂單，預期後續在空調遙控器、穩壓器晶片、變頻空調應用等，皆有合作機會。

盛群目前在印度邦加羅爾及德里兩區的營收貢獻接近，盛群已規畫下半年在印度德里新增據點，並大舉徵人，預期印度2024年業績有望增加5成。

新唐在過去一年持續擴充車用BMIC產品線產能，營收也逐季攀升，未來一年將維持同樣的策略拓展車用市場，以期在車用占比持續提升。2024年除日本、歐洲外，中國大陸也已有一些斬獲，對營收將有一定貢獻。

笙泉表示，該公司在印度市場主要著重在量測相關產品線以及直流無刷馬達（BLDC）電機控制專用IC與方案，隨著產品量產後，將對公司營運有明顯助益。

近期中國大陸電動汽車火災事故頻發，引發了市場對電池管理的擔憂，但在中國大陸電動自行車市場長期耕耘的凌通仍持續加大投資力度，推出了適合該市場的電池管理系統（BMS）IC，以增加產品競爭力。