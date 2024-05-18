新產品加持 茂達逐季走揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電源管理IC公司茂達（6138）17日舉行法說會，董事長王志信表示，2024年新產品為重要成長基石，預期市場將恢復正常季節性循環，茂達受惠新應用導入，挑戰逐季走揚。

隨著AI應用突破，AI伺服器需求顯著增溫，對電源管理IC於效率要求愈趨嚴苛，王志信強調，公司持續開發對應產品，其中，領先業界之次世代DDR模組及支援PCIe Gen5等PMIC皆已開發完成，另外，車用產品最快年底就會出現。

王志信指出，茂達產品7成屬客製化ASIC，受國際大廠價格影響小，此外預先於2022年底即進行嚴格存貨管理，去年下半年領先消化庫存、並進一步開始恢復生產。儘管疫情打亂既有產品路線圖，茂達仍持續研發新品，他透露，第二季末即將有新產品、新應用導入，營收持續疊加、有望季季走揚。

雙風扇、大電流風扇，是未來進到AI時代PC必備，為達到更好的能效，茂達上述產品提早一年就已經準備好，NB雙風扇第二季末將大量出貨、新機種陸續鋪開。

產業眼光精準，王志信領茂達深耕布局各領域，以DDR5 PMIC為例，三～四年前即開發完畢，歷經Intel、模組廠多重認證，目前在市場競爭對手不多。

隨品牌業者新平台開始支援DDR5，茂達有望大啖相關商機。不過王志信不諱言，DDR5近期受到HBM產能排擠，滲透率恐不如預期；但伺服器仍有機會提升，消費端仍需要逐季觀察，但對茂達而言，需求將較上半年佳，近期價格也逐步穩定下來；第二代IC產品近期會完成，並於年底進入試產。

2025年茂達持續備戰，王志信分析，風扇應用中，伺服器品牌廠及車用客戶明年都將開花結果，奠基未來3至5年成長，陸系業者更有望提前挹注；伺服器產品已有陸系客戶使用通用型產品，不過茂達瞄準的是品牌廠認證、搶食更大利基市場。