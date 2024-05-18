晶睿：所有產品都會增加AI功能

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安控龍頭晶睿（3454）2024年看好AI應用與雲端服務，總經理廖禎祺17日在法說會上表示，未來所有產品都會增加AI功能。2024年預期雲端產品Vortex的訂閱人數破萬，而VMS監控站台的客戶可望有倍數的成長。

客戶仍在去化庫存的尾聲，加上客戶在新案採購時，需要時間考量AI相關技術規格，以致晶睿通訊第一季的營收及獲利為近三年新低。

展望未來，代工業務將加速新產品進入量產，也繼續專注北美市場發展，近期拓展的東南亞客戶的電信合作案也開始出貨。自有品牌的通路訂單相對保守，垂直市場、交通專案互有消長。不過由於邊緣運算的人工智慧（Edge AI）影像分析以及VORTEX雲端安防服務的熱潮，近兩個月在日本、美國、歐洲展會上，客戶對新品及新功能，相關詢問頗為熱絡，且反應熱烈。

廖禎祺表示，2023年所推出的安控雲端訂閱模式Vortex，目前在北美、日本等市場推出後，受到客戶的青睞，該服務具備多點及智能監控功能，同時又有遠端儲存服務，在零售、物業管理及教育等垂直領域，頗受到歡迎。而2024年該服務也在台灣推廣，接下來要進軍紐西蘭、澳洲及英國。

至於另一項偏向地端為主的安控監控站台VMS（Video Management Software），預期今年用戶會破萬。該服務為安控設備加上後台的AI管理軟體，可以提供快速精準的AI影像管理分析服務。目前該項服務主攻亞太區，除了台灣之外，還看好紐西蘭、澳洲、印度等市場，未來還打算布局越南、泰國及菲律賓市場。

晶睿通訊表示，未來積極投入AI產品的研發及推廣，來布局下一波成長動能。從不少研究報告也證實AI產品的市場潛力，這也會是晶睿通訊成長的最大動力。