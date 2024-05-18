勤凱 題材利多放量漲停

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勤凱（4760）布局AI領域報捷，應用於AI零組件特殊材料認證的導電漿，切入電感及高速傳輸元件，下半年將啟動試產，題材面續發酵下，17日股價又放量急攻，多頭爭相湧入下，急切鎖上漲停，續以129元寫下波段新高，向天價160.5元靠近意圖明顯。

勤凱第一季營收2.66億元，毛利率21.39％，稅後純益3739萬元，換算每股稅後純益1.24元大勝去年同期的EPS0.64元。繼4月營收月增5.7％後，5月也可望有溫和成長，第二季營收逐月走升可期。