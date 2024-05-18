前往主要內容
工商時報LOGO

勤凱 題材利多放量漲停

勤凱日線圖
勤凱日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勤凱（4760）布局AI領域報捷，應用於AI零組件特殊材料認證的導電漿，切入電感及高速傳輸元件，下半年將啟動試產，題材面續發酵下，17日股價又放量急攻，多頭爭相湧入下，急切鎖上漲停，續以129元寫下波段新高，向天價160.5元靠近意圖明顯。

勤凱第一季營收2.66億元，毛利率21.39％，稅後純益3739萬元，換算每股稅後純益1.24元大勝去年同期的EPS0.64元。繼4月營收月增5.7％後，5月也可望有溫和成長，第二季營收逐月走升可期。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮航股東會紀念品出爐！領取期限曝光

  2. 職業工會黑名單出爐！勞保局點名2家 勞工恐遭拒絕給付

  3. 量子電腦、中低軌衛星等 政策紅利概念股一次看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。