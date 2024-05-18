宣德 今年營收拚新高

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宣德科技（5457）受惠於TYPE C全面改款、美系新機種陸續於第二季後發表、新世代連接器、海外廠開始貢獻營收，看好今年營運成長，繼今年前四月營收以58.8億元、年增24.3％率先創高後，也增添了宣德今年營收問鼎歷史新高的信心。

宣德董事長蔡鎮隆於法說會上指出，第一季是營運谷底，墨西哥新廠已自今年5月開始貢獻營收，就近供應電動車客戶觸控打件、與低軌衛星各式線材，全年有望貢獻4億元營收。

宣德指出，美國政府開始對中國電動車課徵100％關稅，墨西哥廠格外具有地緣優勢。越南廠則是10月起交貨電競聲學產品，也配合工控客戶切入當地市場，預計越南廠明年可直接貢獻總營收約一成。而台灣組裝廠度過腳踏車產業低潮之後，開始重新接單提升稼動率。

宣德現擁有六地11個廠，今年營運重點在於提升全廠區效率，新廠順利與否將直接連結到財報數字，有信心今年營收 將同步衝高。

宣德指出，首季營收41.7億元，年增22.5％，毛利率15.8％，因扣除合資廠少數股權，亦認列Vanmoof費用，每股稅後純益0.25元，但仍較去年同期轉虧為盈。宣德指出，Vanmoof費用已於首季全數提列完畢，未來有可能回沖，加上將步入電子旺季，本季展望偏正向。