新美齊擁大案 未來業績無虞

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由大同（2371）林家第四代接班人林傳捷掌舵的新美齊（2442），從面板、車用電子大舉轉型到房地產的效益，進入開花結果期，第一季受惠新屋入帳挹注，單季獲利較去年同期倍增，未來連三年有大案完工入帳，除今年有總銷11億元「新美齊硯」交屋入帳外，2025年更有超級大案、總銷146億元的「新美齊－畫世代」完工，依可分回金額合計可望貢獻每股稅後純益（EPS）上看8元。

業績題材激勵新美齊17日股價飆漲停32.55元，重返近二周波段高點，躍居為營建股焦點。

新美齊去年業績亮眼，在總銷12億元「新美齊心居」，及總銷16億元「新美齊心岳」2大案完工交屋的貢獻遭，2023年全年營收激增3.5倍至25.02億元，為近三年業績最令人驚豔的一年。

2024年業績同樣欲小不易，新美齊今年第一季「新美齊心岳」還有九戶，持續跨年度在2024年交屋入帳，累計第一季營收3.4億元，稅後純益1.72億元，EPS 0.67元，比去年同期倍增以上。

新美齊主要布局以雙北市、台中為主，目前已推出銷售及剛交屋的六筆新案，平均銷售率在98％以上，總銷約245億元，自2023～2027年陸續交屋入帳，業績能見度可期。

2024年將有總銷11億元的「新美齊－硯」完工，市場估計若交屋入帳，可望貢獻EPS約在0.6元以上。

2025年更有超級大案、總銷146億元的「新美齊－畫世代」完工，由新美齊與中石化（1314）合作的京捷建設投資興建，新美齊持股約6成，已售98％；市場推估，若完成交屋，新美齊可望依出資比例分回獲利，挹注每股稅後純益至少8元以上，屆時可望把業績推上天花板。

進入2026年，則有總銷38億元「新美齊－The Top」，2027年總銷22億元「新美齊－台中14期」可望完工交屋，中長線業績能見度佳。