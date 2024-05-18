分散市場 台化 降低大陸銷售比

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凝聚收益能量，台化（1326）進一步執行產銷精實化，專注提高差別化產品銷售比與分散市場，今年差別化目標比為PS 55.4％、ABS 44.4％、PP 50％、PC 38％，降低大陸銷售比，往RCEP免關稅國家耕耘。

台化更成立「轉型開發專案組」，推動「數位轉型」、「能源轉型」、「循環經濟」及「新事業開發」，強化營運轉型升級。其中，循環經濟111年初跨入塑膠料回收領域，塑膠部兩岸三廠的複合材料年產能擴充已達13.2萬噸。

台化已設定119年碳排量比109年減排25％，139年全面碳中和，預估110年至119年投資175億元執行包括節能改善、能源轉換、綠色再生能源開發及CO2回收再利用等減碳方案。

台化董事長洪福源表示，「數位轉型」推動智能工廠及營運動態管理數位優化及AI應用；「能源轉型」推動節水節能改善、訂定減煤及能源轉換策略，開發太陽能及小水力發電等潔淨能源案場。「循環經濟」推動廢棄物減量、原物料減用、製程減排及綠色產品開發等。「新事業開發」跨足綠色產品、新材料、儲能、氫能等應用領域，掌握新商機。

台化去年投資25.1億元，完成308件專案改善工程，節省水量每日2,789噸、蒸汽每小時62.7噸、電力每小時9.07千度。與下游合作建立耐隆蚵繩、回收漁網等海洋廢棄物循環回收機制，努力提高至1,250噸／月，使海洋廢棄物回收料占原料總用量21.5％目標，加強塑膠回收再製為低碳循環材料，鞏固高值化綠色材料生產。

洪福源認為，美降息時程、地緣政治、海運費率及大陸市場表現牽動原物料價格，而大陸產能過剩外溢及其內需、房市是否回暖將是關鍵。隨歐美通膨有望降溫，若地緣衝突能控制，而石化價格已跌無可跌，有助利潤改善。