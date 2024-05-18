聚和春燕到 Q2營運將勝Q1

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去年因下游客戶庫存去化問題，導致獲利衰退28％，聚和（6509）的生物緩衝劑在歐美市場銷售，燕子今年確定已經回來了，加上造紙化學、N次貼兩項成熟產品的穩定，營運正式回到成長軌道，向上前進，幾乎可確定第二季營運將勝第一季。

聚和執行副總經理鄭仲生17日表示，聚和2023年全年營收，生物緩衝劑占比超過40％，另2個成熟的造紙化學品、以及N次貼，各占約30％和20％，因為歐美藥廠採購的生物緩衝劑，庫存待消化，導致去年營收和每股稅後純益，分別年減16.62％和28.32％。

不過，鄭仲生說，用於下游生醫產業的精密化學品生物緩衝劑，「市場春燕今年已經確定回來了」，因此，今年第一季EPS和前四月營收才能穩定向上，分別比去年同期年增5.6％和0.35％。

鄭仲生指出，未來造紙化學品、以及N次貼這兩項成熟產品，營收將持續穩定，而生物緩衝劑則較具爆發力，整體而言，今年已經回到成長軌道，平穩向上，就看燕子飛來的速度有多快而已，第二季應比第一季樂觀。

鄭仲生表示，根據研究，全球的整體藥物年增率大約5％上下，其中，傳統的化學藥品則是下降的，反而是生物性藥物的成長幅度較高，而聚和生產、應用於生物性藥物的生物緩衝劑，銷售、需求將因此受惠。

鄭仲生指出，聚和目前的生物緩衝劑銷售通路以歐洲和美國為主，正積極拓展日本、韓國市場，爭取下游藥廠的採購。

聚和今年第一季每股稅後純益0.83元，比去年同期年增5.06％，4月營收3.70億元，年增1.89％，前四月營收15.73億元，則比去年同期的15.68億元小升0.35％。