鑽全：Q2營收將優去年同期

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鑽全（1527）建築用釘槍訂單回溫，車用釘槍需求持平，自行車零件湧現急單，加上匯兌利益挹注，第一季營收及獲利均優於去年同期，4月營收也報喜。鑽全表示，整體在手訂單二～三個月，依據4月營收年成長12.27％推估，第二季營收有機會勝過去年同期。

鑽全生產氣動及電動釘槍、車用釘槍及自行車零件，去年12月約1億元訂單，遞延至今年1月出貨，第一季合併營收8.01億元，毛利率從去年同期23.08％提升至26.44％，本業獲利1.14億元，認列5,900多萬元匯兌利益，本期淨利1.53億元，EPS從去年同期0.63元增至1.10元。4月合併營收2.31億元，年成長13.27％；前四月合併營收10.33億元，年增2.75％。

鑽全17日參加今年首場線上法說會，說明第一季財報及第二季營運展望。鑽全指出，北美修繕市場客戶反映，今年修繕市場需求比較疲軟，實際是實體通路銷售下滑，但電商通路不受影響，鑽全今年建築業用的釘槍訂單需求回溫，部分建築業客戶去化庫存接近尾聲，對專業級及工業級氣動釘槍拉貨比較積極；車用釘槍需求持平。

鑽全表示，鑽全自行車業客戶預測今年訂單量會比去年增加20％，今年出貨還是要看景氣及客戶實際下單情況而定。不過自行車客戶反映及預測，明年訂單會顯著增長。

鑽全指出，鑽全第一季營收及獲利都優於去年同期，去年12月約1億元訂單遞延至今年1月出貨，與去年同期微增。扣除這部分，第一季接單出貨約7億元，第二季出貨預估7億多元，第二季營收優於去年同期近6.2億元，不會勝過第一季。