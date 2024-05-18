動物市場成長見強 瑞基 拚今年見轉機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

瑞基（4171）在新冠疫情告終，檢測紅利下降下，第一季每股純損0.35元，不過虧損已大幅收斂，公司表示，隨著產品新應用推廣有成，畜禽、伴侶動物市場成長力道看強中，正力拚今年營運見轉機。

瑞基表示，新冠疫情結束，在持續多元拓展市場，畜禽與伴侶動物市場產品新應用推廣成效漸彰，營運已漸入佳境，今年前四月營收0.605億元，年衰退29.1％；第一季稅後淨損2,026萬元；虧損已降低，每股純損0.35元。

該公司目前營收成長動能主要來自水產疾病檢測產品，約占總體營收53.69％。主要市場為東南亞，占整體營收40.80％。

以產品領域來看，畜禽市場推出主要疾病檢測、疫苗監測與環境檢測解決方案，成效漸顯，營收年成長21.52％。伴侶動物診間PCR檢測亦推廣有成，積極推動PCR檢測搭配血液檢查，為獸醫提供精準醫療策略，於台灣、墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴西等地之市占率逐步攀升，試劑銷售大幅成長，營收較去年同期成長96％，成長力道強。

展望2024年，瑞基表示，將以PCR（分子檢測）市場與NGS（次世代基因檢測）市場為兩大發展主軸，擴充PCR產品組合，積極開發新應用市場，同時全力發展NGS新平台，雙軌並進，為今年營收帶來正面效益。