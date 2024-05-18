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大將 KD值呈黃金交叉

大將開發日線圖
大將開發日線圖

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大將（1453）在財報傳喜訊、兼具地震概念股等題材下，17日點火續噴，盤中急拉漲停強鎖在27.4元，漲幅9.82％，重返八日高點，日K值自低檔上攻穿越D值進入黃金交叉；成交張數達1.62萬張，惟外資倒貨656張。

從紡織股轉型至房地產開發、轉掛營建股以來，深耕雙北市蛋黃區都更案，績效逐步展現，今年第一季合併營收34.4萬元，稅後純益0.16億元，EPS為0.15元。明年起會有總銷共28億元的「大將水硯」、大安復興段案等案逐年完工交屋。

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