520行情暖身 散熱股點火

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主要散熱廠股東會時程

散熱廠超級股東會將自下周起登場，由液冷指標廠雙鴻（3324）率先上陣，外資券商看好雙鴻液冷產品業績，將其目標價調高至逾1,000元，以準千金股的架勢，雙鴻帶動散熱族群全面翻紅上漲，市值創下歷史新高紀錄，CDU概念股尼得科超眾（6230）受惠比價，亮燈漲停收市，液冷概念股走揚，單日類股市值狂飆逾80億元，成台股520行情多頭火種。

趕在520前夕，散熱廠各擁題材，激勵類股市值大增，儘管中小型廠商林立，單日市值合計仍勁揚逾80億元，指標股雙鴻不僅盤中一度創下876元歷史新高價位，終場大漲10元，以860元作收，市值以782億元締造歷史新高紀錄，成為散熱股的精神指標。

被納入MSCI全球標準指數成份股的奇鋐（3017），因成份股調整即將在5月31日盤後生效，單日貢獻34.05億元市值，而尼得科超眾因母公司大幅擴產CDU（冷卻液分配裝置）達10倍，預計2024年6月產能到位，以迎接美超微液冷訂單，順利上演比價效應，5月17日午盤過後急攻漲停，終場亮燈漲停收市，收盤價319.5元，亦對類股挹注25.04億元市值，成為推升類股市值的二大功臣。

不僅趕在520之前發動漲勢，散熱廠超級股東會也將在5月下旬登場，雙鴻、泰碩、力致預計於5月24日至5月29日召開一年一度的股東常會，第一棒雙鴻可望釋出景氣風向球，定調下半年景氣輪廓，在雙鴻的營業報告書中，董事長林育申以極大篇幅強調液冷散熱，雙鴻的液冷技術可有效解決資料中心、大數據、邊緣計算、人工智慧等高功耗熱能的問題，不僅可優化電力使用效率（PUE）從1.5以上至1.1以下，亦可有效地提高單位面積的算力，預計未來二～三年，液冷技術除了成為AI伺服運算重要的散熱解決方案，亦可導入於車用、充電、儲能等裝置應用。

搭載輝達GB200的液冷伺服器將在第四季中量產，據悉，有NVL 72、NVL36二種規格，散熱也有水對水（L2L）、水對氣（L2A）二種規格，NVL72終端售價落在650萬美元至1,000萬美元，BOM Cost約300萬美元至400萬美元，由於要價不斐，可望暴力貢獻供應鏈的營收、獲利。