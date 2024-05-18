電信三雄影視布局開花 營運添動能

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電信三雄加碼投資拍片有成，中華電信（2412）跨國投資影視再下一城，已與日本東京電視台合作推出跨國合製戲劇。台灣大（3045）2018年至今已投資超過45部作品，遠傳子公司米神國際投資的《青春18×2 通往有你的旅程》傳出在台灣創下7,400萬元票房佳績，5月初在日本280家戲院同步上映後，獲得日本新片票房冠軍。

中華電信表示，2023年10月與文策院籌組「文化內容產業基金」，號召各產業發掘台灣優質影視音，一同創造文化內容IP生態圈，同時也進軍國際，與日本東京電視台跨國合製戲劇，未來將採取廣結盟策略，帶動國內的影視產業攜手打造優質T-Content躍上國際。

台灣大16日宣布，MyVideo共同出品的四部電影《八戒 決戰未來》、《愛的噩夢》、《車頂上的玄天上帝》、《少男少女》，囊括2024第26屆台北電影獎13項提名。共同出品的影集還包括目前熱播中的《不夠善良的我們》。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣在內容創作方面具備巨大潛力，台灣大MyVideo至今投資超過45部作品，未來將擴大投資台灣原創內容，整合影視上下游、拓展影視IP延展性，並結合台灣大的集團資源，讓華語影音內容等台灣軟實力走入國際市場。

遠傳除了子公司米神國際投資的《青春18×2 通往有你的旅程》在國內及日本市場傳出票房捷報，同為米神國際所投資的《成功補習班》，亦在加拿大、東京影展、香港等國際電影盛會展現魅力。

此外，集結韓國影視圈重量級卡司的《我們的藍調時光》，也將由米神國際製作「華語版」，韓國娛樂龍頭CJ ENM（CJ Entertainment ＆ Media）區域辦公室CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）除了參與投資及全球發行之外，也指派韓國製作人與米神製作團隊共同合作，透過此，遠傳以投代購、接軌國際的遠景將向前邁進一大步。

遠傳2023年底亦宣布攜手CJ ENM HK，與文策院、衛星頻道業者TVBS合力籌組跨國「文化內容基金」，透過跨國際、跨平台、跨娛樂產業的戰略聯盟，製作跨國優質節目內容。