注入米其林DNA 寒舍艾美TIPSY Sparrow美味解「套」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

TIPSY Sparrow

台北信義區「美」味單點餐廳＋1！為提供客人「非典」餐飲體驗，並活化空間場域，台北寒舍艾美酒店在館內開出新餐廳〈TIPSY Sparrow〉，寒舍餐旅集團除請到台北米其林一星餐廳〈Impromptu by Paul Lee〉的主廚李皞（Paul Lee)擔任廚藝總監，為餐廳設計菜單菜式並協助訓練指導廚房團隊，單點菜式每道菜自180元＋10％起至1,980元＋10％，多數菜餚都非常適合佐酒，且價位落在300元上下。〈TIPSY Sparrow〉並規畫有酒吧，除了室內吧檯，並另有「街邊式半露天酒吧區」，寒舍餐旅並與冠軍調酒師余瀚為（Nono）合作，以台灣茶與特產融入酒體，為酒店獨家設計八款特色調酒。從「餐食」到「飲品」，從室內到戶外，摩登現代、「潮」感十足，為下班後、吒叱長夜，提供了一個新選擇。

就字面而言，〈TIPSY Sparrow〉指的是「微醺的麻雀」，Paul與寒舍餐旅希望藉此品牌傳遞輕鬆自在、活潑有趣的旨趣。餐廳占地91坪，有64個座位，並有兩間分別可容納6人與10人的包廂。而〈TIPSY Sparrow〉到底是個什麼樣的餐廳？

從Paul的幾個「強調」，可以知道這位型男大廚想什麼？與做什麼？

關於〈TIPSY Sparrow〉，Paul強調：

1.〈TIPSY Sparrow〉品牌只有英文。

2.這是一家單點餐廳，菜單上菜式全是「單點」（a la carte menu），沒有「套餐」（Set Menu）

3.菜單中「沒有跟台灣味『掛鉤』或『攀親帶故』的菜式」。

4.主攻美國德墨（Tex-Mex）菜系與法菜中的Classic經典菜式，並用當代精緻廚藝詮釋演繹。

5.餐廳的業態較接近法式的Brasserie。這字，以前等同「法式啤酒屋」。時至今日，可以稱為「有酒有菜的餐廳」。

菜單，不只是「食代的縮影」，也是「餐廳的名片」。更是，大廚「透過菜餚說故事的腳本」。Paul的說明，清楚的解釋了星廚對〈TIPSY Sparrow〉餐廳的定位，還有他的「有所為」與「有所不為」。

「那裡有不錯的單點餐廳？」這兩年，愈來愈多飲食男女開始打聽、找尋「菜好吃、可下酒，可單點，價位合理的餐廳」。原因不只是，吃套餐太花時間，許多時候更「吃太飽」、「吃太多」或「吃不完」。更多人找單點餐廳的原因是：配酒。洞察此一趨勢現象，提供單點菜單的餐廳漸漸在市場春筍般，從地表冒出了頭，並以「點菜自由」的訴求漸成流行食尚。

〈TIPSY Sparrow〉就是一提供以Fine Food廚技演繹美國德墨（Tex-Mex）菜系與法菜中Classic經典菜式的單點餐廳。為確保品質，並落實貫徹自己的想法，Paul大器派遣〈Impromptu by Paul Lee〉餐廳執行主廚邱奕承到〈TIPSY Sparrow〉駐店。

〈TIPSY Sparrow〉的菜單構成等同Paul的廚藝人生縮影。他台灣出生，幼年隨家人移民至美國加州，奶奶在廚房做菜時跟進跟出的他開始對烹飪產生興趣。2006年，Paul進入加州藍帶學校學廚，畢業後曾先後在「世紀名廚」侯布雄旗下餐廳，以及美國東西兩岸餐飲名店歷練。2018年，Paul回到台灣創立了〈Impromptu by Paul Lee〉餐廳，在台北米其林指南中摘星，且蟬聯五年迄今。美國德墨（Tex-Mex）菜系與法菜，是Paul的專擅。

〈TIPSY Sparrow〉酒吧區的調酒顧問余瀚為（Nono），2022年榮在「調酒界的奧斯卡」之稱的「世界頂尖調酒大賽」中得到台灣區冠軍。2023年受寒舍集團邀請擔任台北寒舍艾美酒店新設餐酒館的調酒師顧問，特別設計一系列有關「麻雀」的酒單。也在2024年迎接〈TIPSY Sparrow〉餐廳正式推出。

〈TIPSY Sparrow〉5月21日起僅提供晚餐、宵夜及戶外外帶酒吧的服務，營業時間為周二至周日，晚間6時至凌晨1時，預計6月下旬再增加提供早午餐選項，而早午餐將會以更蔬食健康的方向來規劃輕食餐點。

TIPSY Sparrow

地址：台北市信義區松仁路38號1樓

（台北寒舍艾美酒店）

電話：02-6622-8018

（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）