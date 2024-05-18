劉佩蓉斜槓人生 自學編織展創意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

達人小檔案

新冠肺炎近四年的疫情期間，許多人趁空閒時間培養新的興趣，像是健身、烹飪等。手作達人劉佩蓉趁旅居印尼時，自學編織毛線娃娃，靠著美術天份，短時間內成為毛線娃娃專家，上網賣客製化的產品。

毛線編織包和娃娃，因為工具簡便、攜帶方便，成為許多名人的愛好，如亞洲天后蔡依林，出國開演唱會的空閒時間，認真做毛線編織包，演員隋棠近期為了舒壓，開始學打毛線。2021年東京奧運期間，英國奧運跳水金牌Tom Daley（湯姆戴利）就一邊觀賽，一邊打毛衣。

劉佩蓉國中在美術老師指導下，每天午休學習素描，一度想報考復興美工，不過19歲就遇到真愛，決定陪伴先生的工作，在印尼和台灣兩頭飛。

她在印尼專心相夫教子，利用深夜時段開始學做烘焙、拼布，都很快的自學到可以販售商品的程度，少量接單朋友的生日蛋糕和結婚紀念蛋糕。

熱情化動力 打磨基本功

從小就熱愛動手做東西，劉佩蓉在疫情時接觸到毛線編織，因為毛線編織的創意性非常高，讓她一頭栽進這個領域，不斷透過看影片、教材、動手做，來培養這份興趣。

儘管已經有很多手作經驗，但劉佩蓉剛接觸毛線編織時，還是花很多時間學習基本功。接著，她靠著自己腦袋裡的創意，來改造材料包裡的基礎作品，例如橢圓形的企鵝，劉佩蓉聯想到日本達摩不倒翁，在橢圓形基礎上，做出一系列彩色不倒翁。

劉佩蓉先是做給女兒玩，並且在臉書上發表自己的作品，就有朋友來請她客製化毛線娃娃，甚至出許多難題來考她，像是人形娃娃手上的星巴克咖啡，要勾出綠色的商標，或是養樂多瓶子上的紅色商標，劉佩蓉都細心勾勒出來。

現在，劉佩蓉把台北東區的住家頂樓規畫成工作室，透過臉書毛線手作社團等管道，以及親友推薦等管道，少量接單客製化商品。她認為，客製化商品較有挑戰性，不喜歡走大量販售的路線。

堅持專業手工 訂單滿滿

手作產品的定價，往往對手作達人們造成困擾，因為手作達人們都是花了很大的心力去創作產品，但很多朋友認為材料很便宜，就會開低價購買，傷了手作達人們的心。

劉佩蓉笑稱：「毛線本身不貴，是買工時送毛線。」她是以自己花的工時來當作產品定價的方式，一小時就是收基本工資183元。例如有委託人拿自己的照片，請劉佩蓉量身定制人形娃娃，劉佩蓉先是依照照片畫出草稿圖，並計算每個部位要織幾圈毛線、每一圈上面要幾針，把160公分高的女性濃縮成15公分高的娃娃，還特製細緻的眼鏡、耳環等配件，以及三套衣服。

現在劉佩蓉手上的訂單已經滿到兩個月之後，而且她常常忙到天亮，先生很心疼，會幫她過濾訂單。

做毛線娃娃手作坊，劉佩蓉認為最難的事，就是要過自己那一關，她認為，除了一開始學習時要先模仿，但後面都是做客製化的產品，這是其他手作坊做不到的事。

她的座右銘是「不要怕失敗，拆掉重來就好」，而且她的目標是「什麼手工到手上都要變成專業」。任何手作產品，都一定會經過一段學習期，接著就要考驗腦力，怎麼做出創意，過程中一定會遇到困難或是不合乎自己想法的地方，這時候她就會拆掉毛線，重新再來。

達人座右銘

不要怕失敗，

拆掉重來就好