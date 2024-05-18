無懼起頭難 走出自己道路

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許多年輕人或是上班族，也想斜槓學習新才藝，並進一步販售作品盈利。劉佩蓉認為，手作行業的水很深，自己對產品有信心，就可以拿出來販售。學習時必須先模仿，但一定要走出自己的道路、有自己的風格。

對於想經營手作坊的朋友，劉佩蓉建議：一、先上網搜尋影片學習，YouTube、小紅書、bilibili等網站有很多教學資源。二、不要急著買很貴的工具或材料，先從電商平台上販賣的材料包開始學習。三、要不斷挑戰自己，發揮創意，不能停步在模仿階段。