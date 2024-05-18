蔡聖威二代接班 打造一流品牌

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達人小檔案

原本夢想進入金控任職，卻因責任感接班。公勝保經總經理蔡聖威誓言要將保經打造成一流品牌。2018年蔡聖威接任公勝保經總經理，至今快六年，成功帶領公勝保經走向興櫃，2023年保險業保費收入衰退下，公勝保經年營收卻能突破30億元、年增39％，下一目標，就是2026年前要挑戰1,000人進入MDRT（百萬圓桌）。

蔡聖威進入公勝保經已15年，2018年7月接任總經理，但其實一開始沒有想進保險業，他從中山大學財管所畢業後，原本想去金控儲備主管（MA）專案，直到母親問他可否幫忙家裡事業。因2002年家中曾發生財務危機，公勝經營也受影響，父母一肩扛下，公司也順利走過難關，因此當母親問他要不要回公司幫忙時，他基於責任感決定投入，「我一開始其實抱持隨時可落跑的心態試試看，不行我就要去做我想要做的事。」

後來經歷三階段。第一階段是因責任感覺決定留下，當時一個故事讓他印象深刻，921大地震十年後，持續收到以前的員工的感謝信，當時該員工是受災戶，因大地震，南投家倒塌卻還要付房貸，當時沒有業績產能，卻仍然領到業務佣酬，感謝公司沒有雨天收傘，讓其順利度過難關。

第二階段是藉由培養成就感培養熱情。2009年至2015年期間，他擔任總經理特助，跟在父母旁邊學習，2015年後升任執行副總，開始獨當一面，2018年才接總經理，共在公勝基層培養九年。他當時曾喊出數位化、提升形象，並開始申請獎項，所幸父母願意給空間讓他摸索，並願意給錢建立系統，讓公勝保經數位轉型提升。

2015年他接任執行副總，除建立自己的專業經理人團隊，也開始推動興櫃、引進外部獨董，「我認為如果要把公司治理做好，沒有外力強迫很難做，要建立內控，唯有借助外力」，他舉例，以前可以跟父母要資源，因為都是自家人可以用「盧」的，像資訊預算要從1,000萬拉高到2,000萬，都可以跟父母討論，但開始興櫃後，向父母「盧」沒有用，他開始要跟外部人說明，學習跟外部人溝通。

第三階段是近五年累積出的使命感。他現在目標是要把公勝保經打造成一流品牌，提升保經市場地位，早期保經公司被稱為打游擊的，因為保經公司不像壽險公司的大規模，比較像小代理商，用高佣金做訴求，但沒有培訓與系統資源，「有一次我曾問過高階主管，如果有一天拿掉高佣金，還可以靠什麼吸引人才進來？」但當時很多高階主管答不出來。於是他著重在教育訓練、建構數位資訊平台、公司治理、永續經營等，要把公勝的價值提升起來。

為將公勝保經變成第一流團隊，蔡聖威去年底喊出2026年挑戰1,000人的MDRT目標。他說，台灣目前MDRT約5,000人，有超過1,000人的是南山人壽、國泰人壽，今年公勝保經達成373人，為全台灣排第四名、保經代第一名，三年要看齊大型壽險公司達到1,000人目標，「我不是靠人海戰術，要主打精英團隊，寫下保經業界的歷史。」

達人座右銘

發上等願，結中等緣，享下等福

擇高處立，尋平處往，向寬處行