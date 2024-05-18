桃園房市 龍潭蛋白區 老屋搶手

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桃園龍潭在龍科三期台積電落腳落空後，房市回歸穩健發展，住宅市場幾乎不受影響，房屋供給去化快速、屋主惜售，蛋黃區總價1,100萬～1,500萬元，蛋白區總價500萬～1,000萬元的老屋相當搶手，熱門案件釋出，即使價格略高於前手實價，仍然會有買盤接手。

台慶不動產龍潭宏觀加盟店店東張良宇指出，之前台積電不進駐龍潭科學園區三期，讓原本備受期待的龍潭房市受到衝擊，甚至有人預估龍潭房價可能崩盤，不過實際觀察，龍科三期附近農地從每坪2萬～3萬元漲至每坪6萬～7萬元，不過土地市場已交易明顯停滯，住宅市場方面，龍潭原來就有龍科一、二期、渴望園區及中科院進駐，石門風景度假區一直有購屋需求，之前因台積電話題炒作超漲1成多回檔，龍科三期未來仍會開發，加上龍潭市區剛性需求穩定，可預見房價不會跌回5年前。

張良宇指出，龍潭區與楊梅、平鎮、大溪相連，並與新竹連接，區內有許多如台積電、友達等科技大廠進駐，區域由龍潭市區及石門生活圈所構成，新案主要集中在龍潭市區，交通有國道三號二個交流道，而未來台65線也將會延至龍潭區。

龍潭區目前人口約12.5萬人，戶數4.58萬戶，平均每戶所得73.21萬元，銷售中新建案共有10個。近一年住宅平均成交價每坪24.4萬元，新屋成交價每坪26.8萬元，近一年合計成交857戶，龍潭主要的買方以退休族、新婚首購族及在各園區工作的科技業為主，也有部分在新竹工作、新竹房價高漲而來龍潭渴望園區購屋。

以中正路為主的蛋黃區來說，屋齡10年內的電梯大樓平均單價約25萬～30萬元，指標大樓「來得雲鼎 」成交價約每坪35萬～37萬元；較外圍的蛋白區以中興路最熱門，屋齡普遍在35～40年左右的大樓、公寓、透天產品類型多元，由於屋齡較舊，單價約每坪12萬～20萬元，總價約在500萬～1,000萬元，買方以首購族為主；而龍潭渴望園區屋齡15年左右的別墅、農舍，也吸引不少退休族購屋。