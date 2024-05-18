駿吉-KY回饋偏鄉 助力桌球發展

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睿智金融科技董事長李長賡，身兼駿吉-KY（1591）公司負責人，基於回饋偏鄉理念，鼓勵台東桌球訓練團隊發展，18日宣布捐贈新台幣33萬元，做為台東縣弱勢桌球球員及豐榮國小桌球隊訓練費用，並舉辦一場國小選手友誼賽。

李長賡說，他自己本身就是桌球選手，接受許多鼓勵與資源。如今，基於回饋社會、拉近城鄉差距、提升桌球運動專業技能，決定回饋台灣後山的桌球選手，並購置球桌、發球機、球具、球衣等，交由執行單位文林體育桌球運動團隊統籌規劃。

不只如此，為鼓勵小選手多多切磋球技，18日當天在台東縣東海桌球館舉辦一場友誼賽，共有豐榮國小、新生國小、寶桑國中、台東大學、瑊寶桌球訓練團隊等多個學校桌球隊伍參與。台東縣桌球委員會表示，非常感謝睿智金融科技董事長李長賡熱心公益、積極培養後生選手的熱血行動。

李長賡自去年接任上市公司駿吉-KY董座之後，致力帶領公司轉型，切入AI伺服器領域有成，前4月營收繳出年增率196％的好成績。李長賡認為，公益社會責任與企業成長，兩者相輔相成，未來若能朝轉型之路大步邁進，將會更有餘裕做更多的公益，成為台灣社會的正循環。

駿吉-KY成立於1989年，集團前身為Inmax，為馬來西亞第一家氣動工業用釘之製造廠，是東南亞地區規模最大的氣動式工業用槍釘供應商之一，近期則致力轉往AI伺服器發展，迭獲成效。