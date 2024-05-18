租車大優惠 和雲行動服務推仲夏禮包

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和雲行動服務為國內短租與共享移動龍頭企業，旗下iRent共享車平台與和運租車兩大品牌，今年參與交通部觀光署主辦「2024台灣仲夏節」，共襄盛舉期望帶動台灣夏季觀光熱潮，推出活動限定的iRent仲夏時數禮包及和運租車租2送1優惠方案，串聯全台灣13個國家風景區、各地夏日特色旅遊活動，讓民眾可以更便利、實惠的輕鬆玩國旅。

全台最大共享車平台iRent今年適逢10周年，祭出凡於6月1日（周六）至9月1日（日）期間參加「2024臺灣仲夏節」系列活動，在活動現場於iRent App輸入指定兌換碼即可免費獲得限量「iRent仲夏禮包」，包含iRent免費折抵券汽車30分鐘及機車前6分鐘各兩張。租iRent汽車至現場參加活動者，再加碼送iRent汽車30分鐘折抵券乙張。快來與iRent一同開啟仲夏之旅，編織與美麗寶島的夏日回憶，自由探索各個角落的魅力風光。

國內最具規模與服務完善的和運租車，新車選擇多樣、據點遍布全台、預約及取還車快速便利、服務尊榮優質，並提供免費甲租乙還服務，成為民眾計劃性短期租車及國內旅遊的首選。為迎接即將到來的夏日出遊季節，和運租車攜手「2024台灣仲夏節」，推出「觀光暑‧樂遊趣」暑期租車優惠，凡於6月1日（周六）至9月30日（周一）期間租車，即享不分平假日租2送1、第4天起續租6折的超值優惠，租期愈長省愈多。