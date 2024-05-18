史上最省電 Panasonic空調新品 AI控頻

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隨著夏日腳步靠近，氣溫逐漸飆升，想開冷氣卻又擔心電價調漲使居家電費暴增嗎？

消費者可以考慮省電又省錢的Panasonic空調，Panasonic空調史上最省電，全新UX頂級旗艦系列，搭載AI控頻制御系統加上全新速冷科技，讓冷房更快、效能更佳，用最少電力就能享受最舒適的溫度，讓消費者享受夏天又不傷荷包。

獨家採用日本最新nanoeX健康科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，更主動抑制及分解室內空氣中的有害物質。

開機後，全室主動淨化，經SGS測試，可去除PM2.5達99.9％，有效抑制空氣中的多種過敏原、病毒與黴菌達99.9％，提供最舒適健康的居家空間，守護全家人的健康。

此外更搭載業界首創24小時防霉監控、搭配乾燥防霉及最新銀離子抗菌劑，自動為機體防霉，達成全方位機內潔淨再進化。

同時可搭配使用Panasonic IoT TW APP，不只能智慧聲控與遠端控制家電，還能隨時查看冷氣用電量及碳排量情況、搭配智慧定位功能，既便利又能守護健康。

現在買Panasonic空調指定機種，即享有現金回饋最高8,000元，再享政府汰舊換新節能補助及貨物稅減免，最高省12,000元，馬上買賺好康，千萬別錯過。