福容飯店線上旅展 推聯合住宿券

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夏日正是出遊的好季節，快召集好友、家人，一起展開環島旅行！福容大飯店線上旅展5月20日至6月7日推出往年熱銷的「聯合住宿券」，一套五張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。5月感恩特惠即日至5月31日單筆餐飲消費實績（可積點之發票及票券）金額達2,000元以上，點數加倍贈。今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。

此外，福容會員只要購買成套商品，於5月20日至6月23日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有望獲得環島任你遊住宿券等多項好禮。使用一張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或福容徠旅系列，平均一晚每人只要1,280元；使用兩張即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，騎單車看風景、潮間帶找螃蟹、絕美高空泳池，還有浪漫夕陽，離市只要40分鐘車程。

嘉義福容voco酒店現推出特惠，僅需三張即可入住三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房。福容花蓮店推出4人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。

迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用三張住宿券即可入住三天兩夜。

福隆國際沙雕藝術季自5月31日至10月13日止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品。把握旅展優惠，環台旅遊，福容給你最多選擇。官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/。