日月千禧酒店 獻風味粽禮

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禧迎2024端午，台中日月千禧酒店獻出四款粽禮，包入頂級食材、招牌佳餚以及養生元素的美粽，讓節日習俗成為值得期待的幸福饗宴。5月24日前預購可享9折優惠，一次訂購50組（含）以上（組合可混搭）則可享有85折。

台中日月千禧酒店中餐主廚張得峰表示，今年共推出四款風味粽，其中「千禧御品燒鵝裹蒸粽」，每顆重約一公斤，粽餡含括粵菜燒鵝及江浙菜東坡肉。「鮑魚臘味雙寶粽」，極鮮彈牙的鮑魚、鹹甜噴香的臘味，且糯米融入臘肉、臘腸的油脂、香氣，完美挑動食慾。

此外，還有特別研發的健康素粽，鹹味的「羊肚菌五穀紅藜粽」，讓四大名菇之一的羊肚菌，及猴頭菇、花菇、栗子、花生、芋頭、菜脯等內餡，融入素蠔油的鮮香甘甜；甜的「八寶芋泥羅漢粽」，一打開粽葉桂花花香撲鼻而來，再配上芋泥餡宜人的甜度，讓人一口接一口。

5月24日前預購可享9折優惠，一次訂購50組（含）以上（組合可混搭）則可享有85折，各項優惠不可同時併用，訂購期間：即日起至6月7日，另提供宅配服務（低溫宅配運費依運送公司收費標準計算，限台灣本島）。宅配情形及宅配抵達時間一律依照黑貓宅急便公告為主。此專案不與信用卡優惠或飯店其他優惠方案併用。官網購物車：https://reurl.cc/Dj6GXm。