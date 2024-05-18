道瓊首度衝破4萬點 迷因股退燒 遊戲驛站暴跌近20％

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降息預期回溫以及企業財報樂觀，道瓊週五（17日）衝上4萬點再創歷史新高，那指和標普本周續漲，連漲4周創三個月來最長紀錄。

道瓊工業指數上漲134.21點，或0.34%，以40,003.59點作收；標普500指數上漲6.17點，或0.12%，以5,303.27點作收；那斯達克指數下跌 12.35點，或0.07%，以16,685.97點作收；費城半導體指數下跌 34.52 點，或0.69%，以4,983.02點作收。

本周三大指數周線收紅，道指周線上漲1.24%、那指上漲2.11%、標普上漲1.54%。

今日，道瓊工業指數首次突破40,000點大關，這一里程碑引發了市場的廣泛關注。儘管一些專家認為，這標誌著通脹壓力緩解和經濟持續增長，但也有分析師指出，道瓊的上漲雖然超出預期，但在地緣政治、美國大選以及金融危機等風險的威脅下，長期投資於優質股仍是累積財富的關鍵。卡森集團（Carson Group）首席市場策略師萊恩·德特里克（Ryan Detrick）強調，企業未來的利潤、貨幣政策和經濟健康的前景，將是支撐美股持續上行的重要因素。

政經方面，多位聯準會官員再度唱鷹，降低市場對降息的預期。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）分別表示，聯準會等待更多的證據以顯示通膨緩解，並會在更長的時間內保持高利率水平，這也意味著他們並不急於降息。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）也在週五重申，如果通膨降溫停滯或是逆勢反轉，她將支持進一步升息。

在近期聯準會官員的發言之後，投資者對未來貨幣政策的不確定性有所增加。芝商所的Fedwatch工具顯示交易員小幅削減了9月降息1碼的押注。

個股方面，散戶概念股熱情消退，遊戲驛站跌近20%，本周漲幅從271%大幅降至27%。

台股ADR方面漲跌互見，台積電ADR下跌0.55美元，跌幅0.36%，收報151.68美元；日月光ADR上漲0.02美元，漲幅0.19%，收在10.52美元；聯電ADR上漲0.11美元，漲幅1.36%，以8.18美元作收。